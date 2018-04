VIDEO - Rencontre avec Ben Kilham, l’homme qui murmurait à l’oreille des ours

Un refuge pour les ours. C’est ainsi que l’on pourrait qualifier le foyer Ben Kilham. À 65 ans, l’homme a totalement dédié sa vie aux ours noirs. Il les recueille grâce au département de la faune sauvage et de la pêche puis les relâche à leurs 18 mois. Ainsi, Ben Kilham a déjà sauvé quelques 165 oursons à son domicile situé dans l’état du New Hampshire, aux Etats-Unis.

Une expertise reconnue internationalement

Sa grande proximité avec les ours noirs lui a permis d’observer leur comportement de plus près. "Ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'observer leur comportement et surtout, leur comportement social.", explique Ben Kilham. Grâce à ses observations, il a documenté 1500 interactions entre ours sauvages.

Ses connaissances lui valent d’être reconnu comme un expert international des ours. Il vient d’ailleurs de décrocher récemment un doctorat en sciences environnementales. De plus la Chine a fait appel à lui afin d’aider à la réintroduction du panda géant. Un partenariat qui a inspiré un documentaire, sorti en avril dernier aux Etats-Unis, sobrement intitulé "Pandas".