RECIT. "On n'a pas tué d'homme, juste un ours" : quatorze ans après, la mort de Cannelle hante toujours la vallée d’Aspe

Oh là là, si je m'en souviens…" Dans le salon de son domicile d'Ogeu-les-Bains, Gérard Caussimont observe un moment de silence. En quarante ans de militantisme pour l'ours et les bergers au sein du Fonds d'intervention écopastoral (Fiep), ce professeur d'espagnol a marché des kilomètres et des kilomètres sur les traces du plantigrade pour le réseau Ours brun (ROB). Pièges photographiques à relever, crottes à analyser, poils à ramasser, traces à repérer… De mai à novembre, les membres de ce réseau, composé de professionnels et de bénévoles, arpentent les montagnes pour documenter la présence d'Ursus arctos, son nom latin, dans les Pyrénées. Mais ce 30 octobre 2004 restera pour lui un"circuit" particulier. Ce jour-là, Gérard Caussimont est à Urdos avec trois de ses collègues. On leur a signalé la présence de Cannelle et son ourson au-dessus du village.

Dernière ourse de souche pyrénéenne depuis la mort accidentelle de Papillon en juillet, cette femelle d'une douzaine d'années est suivie avec soin par le réseau. Pour ces amis de la nature, l'ours est une "espèce parapluie", dont la protection bénéficie à l'ensemble de la faune et la flore locale. Avec Papillon, Cannelle formait "un peu le couple mythique des derniers ours pyrénéens", expliquait en 2013 Jean-Jacques Camarra, responsable du ROB, dans le documentaire On l'appelait Cannelle diffusé sur France 3. Ce très bon connaisseur de l'ours pyrénéen avait eu l'honneur de baptiser l'animal en 1994. "Le nom m'est venu comme ça, la couleur du pelage", se rappelle ce fonctionnaire de l'Office national chasse faune sauvage (ONCFS), après avoir décrit "une ourse de petite taille, comme sont souvent les ourses, beaucoup plus petites que les mâles, une coloration fauve, des pattes noires". L'animal mesurait 75 cm au garot et pesait, selon les estimations, autour de 70-80 kg.