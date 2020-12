Zimbabwe : la recette du "scarabée de Noël"

À la veille du 31 décembre, voici une idée pour les menus de fête : le "scarabée de Noël". Il s'agit d'une tradition dans les campagnes du Zimbabwe, dans l'Afrique australe. La recette est simple : après leur avoir brisé les ailes, il convient de les ébouillanter pour les attendrir, puis de les poêler à feu vif. Ainsi, ils seront croustillants à souhait.

"Des propriétés médicinales utiles"

"Les scarabées se nourrissent des feuilles d'un arbre indigène, ce qui leur confère des propriétés médicinales utiles pour soigner les douleurs abdominales et d'autres maladies associées", explique Earnmore Chikavaza, un habitant de 28 ans. Les scarabées prolifèrent à la saison des pluies et à Noël, dans la région qui se trouve au sud-ouest de la capitale, Harare, où la végétation est dense. Après avoir secoué les arbres, il suffit de "cueillir", les insectes au sol. Ensuite, il n'y a plus qu'à passer en cuisine.