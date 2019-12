VIDEO. Tuto : Comment préparer des décorations de Noël plus écolos ?

"Les décorations de Noël sont souvent fabriquées dans des matériaux non recyclés et non recyclables. C'est en majorité du plastique, c'est fabriqué à l'autre bout du monde", explique Julie Laussat, autrice du livre "Mon Noël écolo".

Le blanc de Meudon

Les bombes de neige traditionnelles sont très polluantes. Il existe une alternarive moins polluante, très facile à réaliser. Dans un petit contenant, verser deux cuillères de blanc de Meudon et un peu d'eau. Bien mélanger jusqu'à obtenir une consistance ni trop liquide ni trop épaisse. Le blanc de Meudon se trouve très facilement dans des magasins bio.

Les guirlandes naturelles

Souvent en plastique non recyclé et non recyclable, Julie Laussat propose de se tourner vers une guirlande en pommes de pin. Pour la réaliser, se munir de sept pommes de pin et de peinture blanche. "Les pommes de pin, on peut les trouver facilement lors d'une sortie en forêt", explique l'autrice du livre "Mon Noël écolo". Selon elle, des fruits séchés comme des oranges peuvent tout à fait faire l'affaire.

La pâte autodurcissante

La boule en métal que l'on connaît bien est rarement recyclée et souvent rachetée d'une année sur l'autre. Pourtant, il est possible de créer des décorations réutilisables d'une année sur l'autre avec de la pâte autodurcissante. Tous les ingrédients nécessaires à leur réalisation sont trouvables en magasin bio ou en vrac. De plus, beaucoup des ingrédients peuvent aussi être utiles au quotidien, comme le bicarbonate de soude.