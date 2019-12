Seniors : rompre l'isolement pendant les fêtes

À Blaslay (Vienne), le jeudi c'est belote à la mairie. Germaine Gremillon est la présidente du club des aînés ruraux de la ville. Il y a 62 adhérents, tous d'accord pour dérouler leur tapis vert le lendemain de Noël. "Ils ne veulent pas rester chez eux tout seuls, on se retrouve, c'est sympa, on fait un goûter sympa", raconte Germaine Gremillon.

En 2020, 30% de la population de la Vienne aura plus de 60 ans

Raymonde Vault-Deschamps est inscrite dans deux clubs. Mais, même pendant les fêtes, la solitude ne lui fait pas peur. "Noël ou le Nouvel An, si on est seul, on est seul. On fait avec", déclare-t-elle. Rompre l'isolement des personnes âgées, c'est un défi pour toutes les collectivités. D'après l'Institut national de la statistique, en 2020, 30% de la population de la Vienne aura plus de 60 ans. Dans le département, à Saint-Benois, Camille Pirodeau est salariée de la mairie : le temps des fêtes, son travail consiste à aller à la rencontre des seniors isolés.