Sapin de Noël : naturel ou artificiel ?

À moins de trois semaines de Noël, certains Français se posent la question d'acheter un sapin naturel ou artificiel. Mais lequel est le plus écologique ? Sans surprise, le bilan du sapin naturel a le meilleur bilan carbone. Il émet un peu plus de 3,1 kg de CO2 par an pour sa production et son transport, contre 8,1 kg pour un sapin artificiel.

Des sapins en plastique à garder très longtemps

Les artificiels viennent la plupart du temps de Chine et voyagent en avion, alors que la quasi-totalité des sapins naturels pousse en France et est transportée en camion. "Ils viennent du Morvan ou des Ardennes", confirme Géraldine Totier, spécialiste du végétal chez Jardiland. Et comme tous les arbres, ils captent du CO2. Mais les sapins en plastiques ne sont pas a oublier pour autant, à condition de les garder très longtemps.

