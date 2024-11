Noël : le sapin du Morbihan se taille une place sur le marché

En 2023, 6 millions de sapins naturels ont été achetés en France. Reportage dans le Morbihan, où la récolte a déjà débuté.

Noël a commencé dans le Morbihan. Dans un champ de Limerzel, les sapins viennent d’être coupés. "C’est samedi, il n’y a pas de week-end", lance Loïc Mauve, un saisonnier. Dans l’entreprise Uni’vert, qui vise un label éco-responsable, il y a du travail tout au long de l’année. "On fait des impasses sur des engrais, de désherbage chimique. On s’est mécanisé, on fait du fauchage d’herbe, par exemple", explique Cédric Tavarson, le responsable de la production.

La concurrence du Danemark moins rude

Ici, trois espèces se côtoient : l’épicéa, le Nordmann et le Nobilis. À taille adulte, les plus beaux spécimens coûteront jusqu’à 90 euros. 6 millions de sapins naturels français sont vendus chaque année. Dans l’entreprise Uni’vert, la sœur de Cédric, Géraldine, est chargée des expéditions. Les coûts augmentent toujours, mais la concurrence du Danemark, premier producteur en Europe, s’annonce moins rude en 2024. La difficulté principale est de recruter et fidéliser des saisonniers.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus