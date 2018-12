Noël : la bûche se réinvente

De l’or entre les doigts jusque sur ses bûches. C’est avec un pinceau et beaucoup de délicatesse que Denis Jullien, pâtissier à Rouen (Seine-Maritime), décore ses œuvres d’art, lui qui se qualifie d’artiste pâtissier. "On est artisan et quand on sublime l’art on devient artiste. C’est vraiment ça notre métier, sublimer la matière", explique-t-il. Comme le ferait une maison de haute couture, Denis Jullien imagine chaque année une nouvelle collection.

Association fruit-chocolat

2018 est placé sous l’association fruit-chocolat. Cinq bûches inédites de taille unique créées, testées et approuvées. "J’essaye surtout de ne pas voir ce que font les autres. Je m’inspire beaucoup du design, de la couture, de la peinture. Je prends également beaucoup de cours de dessin", indique Denis Jullien. Les créations portent cette année des prénoms de garçon. Des produits de luxe sont soigneusement sélectionnés par le pâtissier qui veut faire plaisir à ses clients sans les ruiner.

