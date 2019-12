Noël : l'enseigne Casino a ouvert 118 magasins un jour férié

Mercredi 25 décembre, 118 supermarchés et hypermarchés de l'enseigne Casino étaient en mode automatique pour le jour de Noël. C'est une grande première qui suscite la polémique. Il n'y avait en outre pas de caissiers et pas de caissières, mais simplement des vigiles pour surveiller les clients qui passent aux caisses automatiques. "Je cherchais un truc rapidement, et c'est le seul endroit où j'ai pu trouver des huitres", explique la cliente d'un magasin près de Paris.

Concurrencer le e-commerce

"Moi je trouve ça super, parce qu'on oublie toujours quelque chose", confie une autre. En 2018, un seul magasin Casino avait ouvert le 25 décembre, puis le 1er janvier 2019. La contrepartie, imposée par les tribunaux, est l'absence de personnel en rayon et aux caisses. Les clients n'ont aussi pas le choix concernant le moyen de paiement. Les vigiles quant à eux n'ont pas le droit d'aider les clients. L'enjeu est de rester aussi attractif que le e-commerce.

Le JT

Les autres sujets du JT