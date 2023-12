Noël : Hamleys, l’immense paradis du jouet au coeur de Londres

Hamleys, sur Regent Street à Londres, est le plus grand magasin de jouets du monde. Une institution qui fait partie intégrante du patrimoine britannique.

Des elfes survoltés et un festival de décorations, pour un magasin devenu monument des fêtes de fin d’années. À Londres (Royaume-Uni) tous les ans, la plus grande boutique de jouets au monde met le paquet sur Noël : 150 000 jouets, sept étages et plus de 5 000 m2. Le temple des cadeaux fait de l’œil aux petits et aux grands. "J’aimerais tout acheter, malheureusement ça ne rentrerait pas dans le train retour", commente un homme.

Dans l'air du temps

La magie opère depuis plus de 260 ans. Autant d’années qui ont permis au magasin de se hisser en haut de tous les classements. Malgré son grand âge, pas question pour Hamleys de proposer des jouets démodés. On y trouve des ours Harry Potter, des bus londoniens en bois ou des coussins super-héros. "On regarde les tendances des marchés. Par exemple, cette année, Barbie est dans notre top", explique Keane Herman, le manager général.