Noël et fêtes de fin d'année : Foodwatch épingle les arnaques des industriels

Attention aux tromperies des industriels pour vos produits de fêtes de fin d'année. Les arnaques sont encore nombreuses, met en garde l'association Foodwatch, qui pointe du foie gras aux nitrites, de la sauce aux morilles sans champignons, ou encore des emballages où il y a plus de vide que de saumon. Comment bien choisir et ne pas se faire avoir ?

Avez-vous prévu votre menu de Réveillon ? Celui du 13 Heures est déjà prévu. Pas de souci pour trouver nos produits, avec des emballages dorés et festifs, qui font parfois grimper la facture. Certains clients ont remarqué ces prix élevés. "Je pense que c'est un peu le côté marketing qui joue, pour vendre les choses plus chères", estime une cliente. Les marques en profitent-elles au moment des fêtes ? Peut-on se fier aux emballages ? À table pour l'entrée, ces macarons au foie gras. Mais sur ce paquet, est cité un conservateur utilisé dans la charcuterie : des nitrites pour la conservation, alors que le produit est surgelé.

Induire en erreur le consommateur



Tous ces produits sont épinglés par Foodwatch, une association de consommateurs, qui alerte sur une dizaine de pièges. Pour notre plat, un chapon aux morilles. "Effectivement, on va être déçu, il n'y a que 0,3 % de morilles à l'intérieur", souligne Camille Dorioz, responsable de campagne chez Foodwatch. Autre exemple, avec les pommes duchesse à la truffe. "On a à peu près 48 % de vide, ce qui induit clairement en erreur le consommateur sur la véritable quantité", ajoute Camille Dorioz. Selon un sondage, trois Français sur quatre affirment qu'ils seront plus attentifs aux promotions pour les fêtes.