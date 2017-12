Le père Noël a commencé sa distribution de cadeaux et vous pouvez suivre sa tournée sur le web

Si vos enfants, petits-enfants ou petits neveux et nièces vous tannent pour savoir si le père Noël est déjà passé à la maison, vous avez le moyen de leur répondre (presque) scientifiquement. Comme chaque année, le site internet du Commandement militaire chargé de la sécurité aérienne des Etats-Unis et du Canada (Norad), permet de suivre la tournée de l'homme en rouge. Dimanche 24 décembre, le Norad a ainsi confirmé à la presse que le père Noël avait quitté sa base du pôle Nord.

Selon le Norad, le traîneau a survolé le Japon à 15h03 (heure française) après avoir rapidement remonté l'Australie. En quelques heures, tracté par neuf rennes visibles en 3D sur le site, le père Noël a déjà distribué un milliard de cadeaux, selon le compteur du Norad.

Même Donald Trump le suit

Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord avait institué en 1955 une ligne téléphonique ouverte aux enfants. Puis il a créé, quelques décennies plus tard, ce site (www.noradsanta.org) pour suivre, en huit langues, la position en temps réel de la plus célèbre barbe blanche. Des bénévoles répondent aussi chaque année aux appels téléphoniques des enfants. Et un compte Twitter, @NoradSanta, informe également sur les moindres faits et gestes du père Noël. Ici, le compte poste par exemple une photo censée avoir été prise par ce résident du pôle Nord de passage à Séoul (Corée du Sud).

Cette traque du père Noël est devenue une telle institution aux Etats-Unis que le président Donald Trump et son épouse Melania, en vacances en Floride, ont prévu de participer à quelques communications téléphoniques dans l'après-midi.

Une erreur de numéro à l'origine de cette opération

L'origine de cette opération du Norad, dont la mission est par ailleurs des plus sérieuses, remonte à six décennies, lorsque la chaîne de grands magasins Sears avait placé une annonce dans un journal local du Colorado, proposant d'appeler directement le père Noël au numéro indiqué dans la réclame. Mais, à cause d'une erreur d'impression, le numéro indiqué était, en réalité, celui du téléphone rouge du Norad.

D'abord désarçonné lorsqu'il se retrouva en ligne avec un jeune garçon lui demandant s'il était bien "Santa Claus", l'officier de service ce jour-là, le colonel Harry Soup, se prit au jeu.

Il donna instruction à ses hommes de donner des informations sur la localisation du père Noël et appela même une radio locale pour annoncer avoir vu un objet étrange dans le ciel.