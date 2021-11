Jouets : vers un Noël moins coûteux

Cette année, en raison du coût plus élevé de la vie, les Français ont réduit la liste des cadeaux de Noël. Et ils s'y prennent davantage à l'avance pour les acheter.

Acheter rusé pour ne pas faire trop de mal à son porte-monnaie. Voilà le mantra choisi par une majorité de Français qui dépenseront 282 euros en moyenne pour Noel, soit 20% de moins par rapport à 2019, avant la crise sanitaire. Une réduction imputable à la hausse des prix du gaz et des denrées alimentaires de ces dernières semaines. "Ça se répercute forcément sur les cadeaux de Noël. On veut toujours faire plaisir en modérant le budget", explique la cliente d’un magasin de jouet. Aussi, 67% des Français comptent acheter la majorité de leurs cadeaux avant fin novembre.

Retard des marchandises provenant de Chine

Si les Français se ruent sur les jouets, c’est aussi qu’ils craignent des pénuries liées à un retard des marchandises provenant de Chine. Aussi, avec la reprise économique mondiale, le coût du transport de ces marchandises a flambé en un an. En octobre 2020, la location d’un conteneur à destination de la France coûtait 1 855 euros pour atteindre 12 530 euros un an plus tard. "Il est possible que certains jouets partent plus vite des rayons, mais globalement, l’offre de Noël pour les enfants va être là dans les magasins", estime Christophe Devret, DG de la Fédération française Industries Jouet-Puériculture. Dans l’Hexagone, 90% de la population souhaite avoir terminé cette étape des cadeaux deux semaines avant le 24 décembre.