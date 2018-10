Bretagne : inquiétude pour la production d'huîtres

Un déficit de pousses pourrait mettre en danger la production d'huîtres de cette année. En cause : la sécheresse, qui a perturbé la croissance des huîtres tout au long de l'été, en raison d'un manque d'eau douce et donc de planctons. Résultat : il y aura moins d'huîtres sur les étals cet hiver.

"On aura des huîtres pour Noël"

Certaines exploitations s'en sortent mieux que d'autres. C'est le cas en Bretagne, grâce à la présence de nombreux estuaires, propices à l'élevage de ces coquillages. "On n'a pas encore tout relevé et trié, donc on peut peut-être gagner encore un peu de pousses d'ici la fin de l'automne. On aura des huîtres pour Noël, mais peut-être pas de tous les calibres, ou peut-être des plus petits", explique Stéphan Alleaume, ostréiculteur.

Cette situation est préoccupante, alors que la Bretagne va connaître un pic de dégustation d'huîtres, comme tous les quatre ans avec la route du Rhum.

