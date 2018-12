Gare aux piles boutons ingérées par les enfants à Noël, rappellent les autorités sanitaires

Ces petites piles équipent un grand nombre de jouets et d'appareils.

Les piles boutons peuvent tuer. A l'approche des fêtes, les autorités sanitaires appellent à la vigilance sur ces petites piles plates et rondes qui équipent télécommandes, appareils photo et jouets, et qui sont trop facilement avalées par les enfants. En cas d'ingestion, il faut appeler immédiatement un centre antipoison ou le 15, qui expliquera la marche à suivre, et conduire l'enfant dans le service d'urgence indiqué par le centre antipoison, qui lui donnera le protocole à suivre.

Dans un communiqué commun diffusé jeudi 20 décembre, la direction générale de la santé, l'agence de sécurité sanitaire Anses et la direction générale de la concurrence (DGCCRF) préconisent de conserver les piles boutons hors de portée des enfants, de vérifier que les jouets contenant des piles ont un compartiment sécurisé (vis ou blocage) et d'éviter l'achat de jouets qui n'ont pas ce type de sécurité.

Trois enfants morts en deux ans

Les données des centres antipoison entre janvier 1999 et juin 2015 ont recensé 4 030 cas d'ingestion de piles boutons, tous âges confondus, deux décès d'enfants et 21 cas graves. Une étude couvrant la période de juin 2016 à juin 2018 est en cours d'analyse "mais trois décès d'enfants sont d'ores et déjà à déplorer sur cette période", souligne le communiqué. Chaque année en France, on estime que plus de 1 200 visites aux urgences sont liées à l'ingestion de piles boutons, concernant très majoritairement les 0-5 ans.

Dans un milieu humide comme l'œsophage, l'action électrique des piles est dangereuse pour les tissus. A plus long terme, les produits qu'elles contiennent causent des brûlures de l'œsophage et de l'intestin pouvant aller jusqu'à la perforation.