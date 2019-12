Feuilleton : Noël au Vatican (3/5)

Des chants traditionnels et une crèche toute en bois. Voilà ce que les touristes du monde entier découvrent le soir du réveillon de Noël sur la place Saint-Pierre, à Rome (Italie). Il aura fallu un an de travail pour rendre possible cette exposition éphémère d'un mois. Tout a commencé dans les montagnes du Nord de l'Italie, à Scurelle, et plus précisément dans l'atelier d'Ivo Tomaseli, 76 ans. Comme le menuisier de Geppetto le fit avec Pinocchio, l'artisan va donner vie aux mains des 23 personnages de la crèche. "Je commence par une bûche, sur laquelle je dessine une main. Avec une scie, j'enlève le surplus", explique-t-il.

Une idée née d'une catastrophe

Un travail minutieux avec une règle d'or : l'authenticité. Cette crèche est née d'un événement dramatique. En novembre 2018, une tempête sans précédent a couché 2 millions d'arbres dans le nord de l'Italie. Des bois précieux comme des sapins, des épicéas, ou des mélèzes. C'est à ce moment-là qu'est née dans l'esprit du maire l'idée de les utiliser pour la crèche du Vatican. Une idée acceptée par le pape François. La crèche du Vatican attire chaque année des centaines de milliers de touristes.

Le JT

Les autres sujets du JT