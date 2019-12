Etats-Unis : ils découvrent un hibou qui vivait caché dans leur sapin de Noël

D'après CNN, l'oiseau s’est vraisemblablement réfugié dans l’arbre avant que ce dernier soit coupé et acheté par la famille, quelques jours après Thanksgiving

C'est une surprise de Noël avant l'heure. En Géorgie (sud-est des Etats-Unis), une famille a découvert un hibou caché dans son sapin de Noël, a raconté CNN (en anglais), jeudi 19 décembre 2019. "Ce n'est pas une blague, nous venons de découvrir un hibou niché dans notre sapin de Noël", a raconté Katie McBride Newman, la mère de famille, sur sa page Facebook avec des photos de l'oiseau.

Le 18 décembre, alors que Katie et ses deux enfants finissaient de dîner, sa fille est arrivée à table en criant. "Elle est venue paniquée dans la salle à manger et a dit : 'Maman, cette décoration m'a fait peur !'" raconte Kate. Il ne s'agissait pas d'une décoration, mais du fameux hibou perché sur une branche de l'arbre. D'après CNN, l'oiseau s’est vraisemblablement réfugié dans ce résineux avant qu'il soit coupé et acheté par la famille, quelques jours après Thanksgiving (après le 28 novembre, donc). Le volatile aurait ensuite vécu caché dans l'arbre, donc à l'intérieur de la maison.

Katie McBride Newman a fini par appeler les membres du Chattahoochee Nature Center pour venir capturer et libérer le hibou, qui a été relâché dans la nature. "Au revoir Birdie, merci pour l’honneur que tu as accordé à notre famille !" a écrit la mère de famille sur Facebook.