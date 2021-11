Belgique : le compte à rebours de Noël a commencé

À huit semaines des fêtes de fin d'années, c'est déjà la cohue autour des décorations à Mouscron (Belgique). Dans les rayons, les Nordistes sont nombreux à se laisser tenter. "Ce n'est jamais trop tôt pour s'y prendre", estime cette jeune femme, pressée d'être à Noël.



Des difficultés d'approvisionnement

Si les sapins naturels n'arriveront qu'à la mi-novembre, les guirlandes lumineuses et les bonhommes de neige sont déjà en place. Dans cette grande surface belge, toutes les décorations sont en vente depuis le début du mois d'août. "À partir d'août, les clients n'achètent plus d'articles d'été. Et puis c'est aussi la concurrence, c'est à celui qui installera le premier son rayon", explique Adrien Glorieux, responsable de la décoration saisonnière à Famiflora. Dans les plus petites boutiques aussi, les articles de Noël sont de sortie. Pour Anne Slots, commerçante à Espierre-Helchin (Belgique), les ventes de Noël représentent 30% de son chiffre d'affaires. Un marché porteur mais mis à mal depuis la crise du Covid-19 et la crise du transport maritime.