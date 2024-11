Achats de Noël : les Français cherchent à faire toujours plus d'économies

À un mois jour pour jour du réveillon de Noël, un peu partout en France, les Français ont déjà l’œil sur la liste des cadeaux. Le budget par foyer est en légère baisse et en quête de bonnes affaires.

Des promos qui s'affichent en grand et un centre commercial déjà à l'heure de Noël. Ici, les clients sont à l'affût de toutes les bonnes affaires pour leurs proches et pour se faire plaisir. 44 % des Français comptent profiter des offres du Black Friday. "La période de Noël représente avec le mois de décembre 10 % de notre chiffre d'affaires, donc l'enjeu est important", explique Pierre Prigent, directeur des opérations du groupe Marques Avenue.

Un budget resserré

Trente-neuf pour cent des Français dépenseront entre 101 et 300 euros pour les cadeaux de Noël. Pour les séduire, de plus en plus d'enseignes misent sur l'occasion. La seconde main est une option plus économique et écologique que le neuf. Au total, 26 % des Français pensent acheter d'occasion pour Noël, parfois dans des braderies. Les dépenses sont de plus en plus anticipées : un Français sur cinq compte réaliser ses achats en plusieurs fois avant les fêtes.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus