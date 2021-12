Islande : une plongée dans les entrailles de la Terre

Quand il prépare ses clients, Thomas Gov est attentif aux moindres détails. Il fait 0°C au thermomètre, le Français embarque les visiteurs pour une plongée unique au monde, à la découverte de l'Islande. Ils vont affronter une eau à 2°C, et descendre sur une faille entre deux plaques de la croûte terrestre. "On descend dans une faille de 42 mètres et on a l'impression qu'elle s'ouvre vers les entrailles de la Terre. Très symboliquement, on peut toucher les deux plaques, eurasienne et nord-américaine, avec nos deux mains", explique Thomas Gov. La plongée d'une demi-heure se termine dans un lagon à l'eau translucide.



Explorer les eaux islandaises

Dans ces paysages reculés, le Toulousain passionné de plongée a fait le pari de l'inconnu. Il avait prévu de rester une saison, mais s'y est finalement installé pour découvrir ces eaux encore peu explorées. Au coucher du soleil, Thomas Gov plonge "l'esprit libre" avec ses collègues et prépare la saison des glaces. Au cœur de l'hiver, le lac sera gelé. Sous la surface glacée, le Français tient en moyenne trois quarts d'heure.