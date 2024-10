Islande : les eaux à 40 degrés du Secret Lagoon attirent les foules

Près du cercle polaire, dans le sud de l'Islande, les touristes se pressent été comme hiver pour se baigner dans les eaux chaudes du Secret Lagoon.

Le vent souffle, c'est un jour de tempête comme un autre en Islande. Pourtant, les touristes n'hésitent pas à se jeter à l'eau. Et pour cause, dans ce bassin naturel, l'eau est à 40 degrés. "Je pensais avoir très froid, mais non", se réjouit une mère en vacances avec sa fille. Le Secret Lagoon au sud de l'île est la plus ancienne piscine naturelle de tout le pays.

Une eau chauffée grâce à l'activité volcanique

Créée en 1890, elle est chauffée grâce à de l'eau bouillante, qui remonte des entrailles de la Terre. "C'est une île volcanique, on capte l'eau à 100 degrés", explique Björn Kjartansson, gérant du site. Cette eau est ensuite refroidie avec l'eau de la rivière. Le Secret Lagoon accueille ainsi des milliers de touristes été comme hiver.

Tout près du cercle polaire, entre glaciers et volcans, pour les Islandais la baignade est depuis toujours un art de vivre.

