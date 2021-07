Islande : au plus près du cratère du volcan Fagradalsfjall en éruption

En Islande, une scientifique française travaille au plus près du volcan Fagradalsfjall, entré en éruption début mars. Un spectacle à couper le souffle​, mais aussi très dangereux.

Le volcan de Fagradalsfjall, entré en éruption en Islande depuis le mois de mars, fascine les habitants. La créature crache sa lave depuis des mois, créant des rivières rouges et repeignant la nature environnante en noir. Julie Kermarec, une Française qui travaille à l'office de l'environnement d'Islande, patrouille dans ces champs de lave depuis plusieurs semaines. Cela reste un site dangereux, et elle doit informer les visiteurs des risques qu'ils encourent. "Il y a énormément de monoxyde de carbone qui se dégage de la lave, c'est très dangereux d'être aussi près, mais si vous ne restez pas plus de cinq minutes, ça va", explique-t-elle à des curieux.

La création d'une terre volcanique

Elle se rend au plus près du volcan, là où l'on distingue le cratère. Son crachat résonne comme un puissant orage. "Tu sens toute la chaleur de la lave qui se dégage, tu te sens petit, lance-t-elle. Je ne vois pas ce que tu peux voir de plus beau que ça, la création d'une terre." Ce phénomène exceptionnel pourrait durer encore très longtemps.