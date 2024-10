Halloween : à la recherche de la citrouille la plus effrayante

Depuis 25 ans, la Ferme de Gally, dans les Yvelines, célèbre la citrouille pour Halloween. De leur récolte à l’organisation d’atelier de découpage, les cucurbitacées sont à la fête.

À quelques jours d’Halloween, la citrouille retrouve le sourire. Dans une ferme de la région parisienne, les cucurbitacées ont été semées au mois de mai dernier et sont récoltées à la mi-octobre. Au sein de ses cinq hectares, 30 000 citrouilles de la variété Jack-o'-lantern attendent d’être creusées pour effrayer petits et grands. "L’épaisseur de chair est toute petite et elle est assez volumineuse sans être trop lourde", partage le cultivateur Bruno Gansel, et précise : "Cette citrouille n’est pas faite pour être mangée".

Des ateliers pour avoir la trouille

Les citrouilles de la Ferme de Gally, dans les Yvelines, ont donc pour fonction de faire peur au soir du 31 octobre. Pour cela, elle organise des ateliers de découpage de citrouille. Une fois la parfaite cucurbitacée sélectionnée, les familles et les enfants sont accompagnés d’animateurs spécialisés dans la sculpture de citrouille. Vider, creuser, dessiner… Un travail d’équipe mené par Lola Ennis. "L’idéal est de tenir la cuillère la plus proche possible du bout", conseille l’animatrice devant ses apprentis sorciers.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.