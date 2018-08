Université : le coût de la rentrée en baisse pour la première fois depuis 2002, selon la Fage

Le 1er syndicat étudiant salue la suppression de la cotisation pour la sécu étudiante, mais s'inquiète de la hausse des frais de scolarité dans nombre d'établissements.

Le coût de la rentrée universitaire est en baisse pour la première fois depuis des années, selon la Fage. Le premier syndicat étudiant salue la suppression de la cotisation pour la sécu étudiante, prise en compte dans ses calculs. Le prix moyen de la rentrée pour un étudiant est en recul, de 6,79%, pour la première fois depuis 2002, quand la première étude annuelle de la Fage sur le coût de la rentrée pour les étudiants est parue, a annoncé l'organisation, lundi 27 août.

Jimmy Losfeld, président du syndicat, explique cette baisse par la suppression du régime de sécurité sociale étudiant et ses 217 euros de cotisation. Les étudiants sont désormais rattachés au régime général de la sécu. Les étudiants doivent en revanche payer 90 euros de contribution à la vie étudiante (sauf les boursiers), mais au final, il y a un gain de pouvoir d'achat "et un meilleur accès aux soins", estime Jimmy Losfeld.

Mais l'organisation s'inquiète de la hausse des frais de scolarité dans nombre d'établissements. Si ceux de la fac ont légèrement baissé (170 euros en 2018, contre 184 en 2017), ceux des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs sous tutelle exclusive du ministère de l'Enseignement supérieur (comme Les Mines Nancy et Centrale Lille, Lyon, Marseille et Nantes), sont en hausse.

L'Unef, 2e syndicat étudiants avait, de son côté, conclu à une augmentation du coût de la rentrée universitaire (+1,31%) dans son étude publiée la semaine dernière, qui n prenait pas en compte la suppression de la cotisation pour la sécu étudiante.