Santé : en choisissant les fournitures scolaires les plus simples, "on peut limiter l'exposition" à des substances dangereuses, explique l'Anses

L'association UFC-Que Choisir appelle jeudi 25 août les parents à éviter l'achat de fournitures scolaires aux composants potentiellement dangereux et notamment les stylos-billes, véritables cocktail de substances nocives dans la majorité des cas. Pour autant, en choisissant les fournitures scolaires les plus simples, "on peut limiter l'exposition", explique sur franceinfo, Aurélie Mathieu, coordinatrice de l’expertise sur les substances dangereuses dans les fournitures à l’Anses.

franceinfo : Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la santé de nos enfants s'ils continuent à utiliser des stylos-billes ?

Aurélie Mathieu : L'UFC-Que Choisir et l'Anses ont bien identifié qu'il y a de nombreuses substances chimiques dangereuses dans les fournitures scolaires. En revanche, aucune évaluation des risques n'a été réalisée donc on ne peut pas dire aujourd'hui si cela entraîne un risque pour les enfants. Néanmoins, on sait bien qu'être exposé à de nombreuses substances chimiques, ça n'est pas très bon pour la santé.

Comment limiter cette exposition pour nos enfants ?

Si on prend des fournitures scolaires qui ne comprennent pas trop d'artifices, on peut limiter l'exposition, en choisissant par exemple des fournitures sans substances parfumantes, paillettes ou autre artifices qui inciteraient les enfants à les machouiller, les avaler ou les sniffer.

Comment expliquer que la législation soit aussi laxiste alors que ce sont des objets du quotidien, utilisés par nos enfants ?

Les fournitures scolaires, comme les objets du quotidien, sont régis par une directive très générale et des réglementations européennes.

"Pour certaines fournitures scolaires qui sont considérées comme des jouets, il y a une règlementation européenne et française qui va beaucoup plus loin : avec des interdictions de susbtances ou des limites maximales à ne pas dépasser." Aurélie Mathieu, de l'Anses à franceinfo

C'est le cas pour des fournitures qui sont aussi des jouets comme la peinture, les feutres ou les crayons de couleurs. C'est pour cette raison que l'Anses recommande d'appliquer la règlementation relative à la sécurité des jouets aux fournitures scolaires, pour réduire voire même supprimer la majorité des substances dangereuses dans ces produits.