DIRECT. Rentrée : 12 millions d'élèves de l'Hexagone reprennent le chemin de l'école

Ce qu'il faut savoir

Finies les vacances. En ce jeudi 1er septembre, quelque 12 millions d'élèves de l'Hexagone (6,5 millions d'écoliers, 3,5 millions de collégiens et 2,2 millions de lycéens), reprennent le chemin de l'école. Si l'an dernier, la rentrée avait eu lieu l'an dernier sous le sceau de la crise sanitaire, cette année, la crise du recrutement des enseignants suscite de vives inquiétudes : on compte cette année plus de 4 000 postes non pourvus aux concours dans le pays, sur 27 300 postes ouverts dans le public et le privé (et 850 000 enseignants au total). Même si les conditions "ne sont pas optimales", la rentrée sera "comparable à celle de l'année dernière", "avec un professeur devant chaque classe", a promis le ministre de l'Education, Pap Ndiaye.

Selon le ministre, qui effectue sa première rentrée en poste, l'Education nationale a recruté 3000 enseignants contractuels, formés en quelques jours, pour pallier cette pénurie. "Plus de 80% des contractuels ont déjà enseigné", avait-il déjà tenté de rassurer. Suivez notre direct.

Une rentrée sans masque ni protocole sanitaire. Contrairement aux deux rentrées précédentes, enseignants et élèves ne porteront pas le masque, en raison de l'accalmie sur le front du Covid-19. Le protocole applicable à cette rentrée sera au niveau "socle", le plus bas du nouveau cadre sanitaire. Il prévoit, outre l'absence de masque, que les élèves soient accueillis en présentiel, sans restriction pour les activités physiques et sans limitation de brassage entre eux.

Un message d'Emmanuel Macron aux élèves victimes de harcèlement. "À la veille de la rentrée scolaire, le Président - @EmmanuelMacron - a tenu à adresser un message aux élèves victimes de harcèlement : vous n'êtes pas seuls", a tweeté le chef de l'Etat sur le compte de l'Elysée mercredi soir.

Parents et syndicats inquiets. Les inquiétudes sont vives du côté des parents d'élèves comme des syndicats, qui dénoncent "un bricolage" face aux recrutements des contractuels durant l'été. "La promesse d'un professeur devant chaque élève semble plus ressembler à un slogan politique qu'à la réalité", a déclaré dans la semaine Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. Ce syndicat a lancé le mot-clé #NotreVraieRentrée pour recueillir des témoignages au sein des établissements. "On aura des adultes devant les classes, pas des enseignants", a abondé le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, qui craint déjà que le manque de remplaçants se fasse sentir dès les premiers congés maladie ou maternité. Les parents d'élèves redoutent eux aussi "une rentrée explosive", a fait savoir à l'AFP Nageate Belahcen, co-présidente de la FCPE, première fédération de parents d'élèves.