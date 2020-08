Covid-19 : une rentrée scolaire pas comme les autres

Dans quelles conditions va se dérouler la rentrée scolaire cette semaine ? La question trotte dans la tête des parents d'élèves partagés entre inquiétude et fatalisme. Beaucoup espèrent obtenir des réponses une fois que les enfants seront retournés en classe, comme l'explique la mère d'une élève du collège Jean Rostand d'Armentières, dans le Nord.

"On attend les réunions parents-professeurs pour essayer de voir comment on va fonctionner. Il faut faire confiance aussi aux enseignants, aux encadrants et aux enfants".

Protocole sanitaire allégé

Le port du masque sera obligatoire dès la 6e dans les salles de cours comme après le confinement. En revanche, la distanciation physique tout comme la limitation du brassage des élèves ne sont plus imposées. En clair, tous les élèves pourront arriver en classe à la même heure.

Le gouvernement recommande toutefois aux établissements scolaires de limiter dans la mesure du possible les brassages des élèves dans les cours de récréation et dans les cantines.

Le grand flou

Dans de nombreux établissements scolaires, il est donc encore difficile de savoir comment va précisément se dérouler ces premières semaines d'école. Difficile également de prévoir si cette reprise des cours aura un impact sur la progression de l'épidémie. Mais déjà, de nombreux médecins tirent la sonnette d'alarme. L'Union française pour une médecine libre juge que les mesures prises dans les écoles sont insuffisantes.