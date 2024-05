Direct Manifestations du 1er-Mai : les premiers cortèges doivent s'élancer dès 10 heures à Marseille, Strasbourg ou encore Clermont-Ferrand avec des revendications variées

Les manifestations du 1er mai étaient marquées en 2023 par un front uni contre la réforme des retraites. Cette année, les principaux syndicats appellent à battre le pavé le 1er mai avec des revendications diverses. Pour cette journée internationale des travailleurs, la CGT recense plus de 265 rassemblements et manifestations en France, dans la fourchette "haute", selon la secrétaire confédérale Céline Verzeletti. Certains cortèges débuteront dès 10 heures comme à Marseille (Bouches-du-Rhône), Strasbourg (Bas-Rhin), ou encore Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Suivez notre direct.

Des revendications variées. La CGT, FSU, et Solidaires, ainsi que des organisations de jeunesse dont l'Unef, la Fage ou le MNL (Mouvement national lycéen), ont lancé un appel commun notamment "contre l'austérité", pour l'emploi et les salaires ou encore la paix. Le premier syndicat français, la CFDT, a de son côté appelé à "rejoindre les cortèges organisés partout en France, pour revendiquer une Europe plus ambitieuse et plus protectrice pour les travailleurs et les travailleuses". "Le 1er-Mai, c'est l'occasion de se rappeler que tous les droits dont on bénéficie aujourd'hui ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été arrachés par les luttes sociales et les syndicats", a déclaré Sophie Binet.

Quelque 150 manifestants attendus. Au niveau national, "120 000 à 150 000" manifestants sont attendus, selon une note des services de renseignements territoriaux, consultée par franceinfo. Un chiffre en nette baise par rapport à l'an dernier où la mobilisation avait rassemblé près de 800 000 manifestants, selon les autorités et 2,3 millions, selon la CGT. C'était huit à dix fois plus qu'en 2022, où la police avait dénombré quelque 116 000 manifestants (dans la fourchette ordinaire se situant entre 100 000 et 160 000) et la CGT 210 000.

Des militants propalestiniens dans les cortèges ? Ils pourraient venir grossir les rangs des cortèges, en particulier à Paris, et les "détracteurs" des Jeux olympiques pourraient profiter de cette tribune offerte, selon les renseignements français. Toutefois, les autorités s'attendent globalement à des manifestations "au caractère plutôt festif et familial" et "plus apaisées" que l'an dernier, où la journée avait été marquée par des heurts parfois violents dans la capitale et d'autres villes comme Nantes ou Lyon.