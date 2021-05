DIRECT. 1er-Mai : Marine Le Pen a déposé une gerbe de fleurs en hommage à Jeanne d'Arc

Ce qu'il faut savoir

Du muguet et des manifestations : pour la deuxième année consécutive, les syndicats célèbrent, samedi 1er mai, la journée internationale des travailleurs à l'aune du Covid-19. Cette fois la mobilisation sociale reprend des airs classiques dans la rue. La CGT a appelé, avec FO, la FSU et Solidaires à faire du 1er mai une "journée de mobilisation et de manifestations", "pour l'emploi, les salaires, les services publics, la protection sociale, les libertés et la paix dans le monde". Les autorités s'attendent à environ 100 000 manifestants sur l'ensemble du territoire. Suivez notre direct.

Marine Le Pen a déposé une gerbe de fleurs en hommage à Jeanne d'Arc. La présidente du Rassemblement national a déposé samedi matin une gerbe de fleurs en hommage à Jeanne d'Arc place des Pyramides à Paris, une tradition du 1er mai des responsables du RN. Elle précise à des journalistes que son discours sera dédié "à la jeunesse, qui a payé un prix très lourd cette année du fait des restrictions sanitaires".

Un cortège au départ de la place de la République à 14 heures. A Paris, le cortège partira à 14 heures de la place de la République en direction de celle de la Nation, à l'appel des quatre organisations syndicales et des mouvements de jeunesse Unef et UNL. Le numéro un de la CGT et son homologue de FO Yves Veyrier défileront côte à côte.

Des "gilets jaunes" dans le défilé. A l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris, la gauche radicale sera notamment de la partie avec un cortège "'Commune' en tête de manif, avec drapeaux rouges et noirs". Des "gilets jaunes" ont aussi prévu de rejoindre la place de la République.

Un dispositif de la préfecture pour anticiper d'éventuels débordements. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a tenu vendredi une réunion avec le préfet de police, alors que la présence d'éventuels perturbateurs fait partie des inconnues. La préfecture de police de Paris a indiqué qu'elle prévoyait un "dispositif adapté" pour parer à l'éventuelle "présence d'éléments radicaux", sans préciser le nombre d'agents déployés.