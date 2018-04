Après avoir soutenu Arlette Laguiller et la Manif pour tous, Geneviève de Fontenay rejoint Florian Philippot

L'ancienne présidente du comité Miss France et le président des Patriotes appellent les Français "à se mobiliser le 1er mai contre la politique anti-sociale d'Emmanuel Macron".

L'improbable rendez-vous était fixé à dix heures, lundi 23 avril, dans un café parisien. Geneviève de Fontenay et Florian Philippot ont convié la presse pour officialiser leur union et leur "initiative commune en vue de contrer la politique anti-sociale d'Emmanuel Macron". Le président des Patriotes et l'ancienne présidente du comité Miss France lancent un appel "à tous les Français à se faire entendre et à se mobiliser le 1er mai."

Macron n'a pas d'opposition, c'est incroyable. Il faut que les gens soient dans la rue.Geneviève de Fontenayen conférence de presse

L'ex-chaperon des Miss France, qui est apparue face caméra avec son habituel chapeau vissé sur la tête, affirme "avoir voté Macron pour ne pas voter Le Pen" au second tour de la présidentielle mais n'être "plus du tout Macron".

Quand on célèbre #MissFrance ne jamais oublier de rendre hommage à notre chère Geneviève, sans qui ce concours ne serait pas ce qu'il est ! pic.twitter.com/e1gmD5VJ1d — Florian Philippot (@f_philippot) 17 décembre 2016

"Je ne vote­rai jamais FN ou alors"

Celle qui se décrit désormais "ni de droite ni de gauche" avait rallié la Manif pour tous en 2016, après s'être longtemps déclarée de gauche. "Je n'ai jamais adhéré à aucun parti, j'avait de la sympathie pour Arlette Laguiller", a-t-elle précisé.

Geneviève de Fontenay ne rejoint pas officiellement les Patriotes. Mais elle vient "avec son coeur, avec ses tripes, avec sa sincérité de femme qui s'est toujours battue pour la justice sociale", a expliqué Florian Philippot sur BFMTV. Il est plutôt sain qu'on puisse s'extraire du petit monde politicien pour se retrouver dans un combat commun."

Tous les deux s'étaient déjà rencontrés en 2016 lors d'un déjeuner, comme le montre cette photo postée sur Twitter. Florian Philippot était alors encore au FN. L'ex madame Miss France n'avait pas apprécié. "Je ne vote­rai jamais FN ou alors, il faudrait vraiment que je sois prise d’Alz­hei­mer", avait-elle réagi.