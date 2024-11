Dakar 2025 : 7 700 kilomètres dont 5 100 de spéciales, le retour d'une étape de 48h.... Le parcours de la 47e édition dévoilé

Le Dakar est de retour. L'organisation du rallye-raid a dévoilé, jeudi 28 novembre, le détail du parcours de la 47e édition, qui se déroulera pour la sixième année consécutive en Arabie saoudite et s'élancera le 3 janvier prochain de Bisha. Jusqu'au 17 janvier, les pilotes traverseront le désert saoudien par le biais d'un prologue et 12 étapes, dont le défi de la "48h chrono" avant l'arrivée finale à Shubaytah, au sud-est du pays.

Au total, le parcours sera long de 7 700 kilomètres, dont 5 100 de spéciales. Pour la première fois, cinq étapes, soit 45% des secteurs chronométrés, seront dessinées sur des parcours différents pour autos et motos. "En réduisant les situations de dépassement, les conditions de sécurité sont améliorées", justifie l'organisateur.

Sainz et Al-Attiyah présents, Peterhansel absent

La "48h chrono", une étape géante sur deux jours "avec une obligation de couper les moteurs à la tombée de la nuit" dans des zones de repos minimalistes, fait également son retour. Cette étape sera cette fois plus longue, et placée dès le troisième jour de course. L'étape marathon conduira, elle, jusqu’à la journée de repos programmée à Ha’il, le 10 janvier.

Parmi les 340 véhicules au départ, les champions du monde de W2RC Ross Branch et Nasser Al-Attiyah seront présents, mais pas Stéphane Peterhansel. "Monsieur Dakar", recordman de victoires avec huit sacres en auto et six à moto, sera absent, a-t-il annoncé dans L'Equipe. Le vainqueur sortant, Carlos Sainz, sera lui au volant d'une Ford pour tenter de remporter une cinquième édition.