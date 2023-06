Dakar 2024 : une boucle de 5 000 kilomètres, une spéciale 48 heures chrono... Découvrez le parcours de la prochaine édition

On connaît les grandes lignes de la 46e édition du Dakar, dévoilée samedi sur les pistes du Château de Lastours (Aude). Toujours avec la seule Arabie saoudite pour seul et immense terrain de jeu, propice à quelques nouveautés.

Pour la prochaine édition du Dakar, la caravane va pouvoir profiter du Nouvel An. Le départ du célèbre rallye raid est fixé le 5 janvier d’Alula, pour une arrivée le 19 janvier à Yanbu, sur les rives de la Mer Rouge en Arabie saoudite. Au programme, dévoilé samedi 3 juin 2023 par l'organisateur Amaury Sport Organisation, une boucle aller-retour de 5 000 kilomètres d’est en ouest, répartis en 12 étapes, dont une qui fait déjà beaucoup parler…

Une spéciale 48 heures chrono !

L’Empty Quarter offre un terrain de jeu propice à l’expérimentation. Cette immensité désertique saoudienne inaugure un nouveau format de course : le 48 heures chrono ! Une étape marathon inédite, avec un horaire d’arrêt imposé à tous les concurrents. A 16 heures, fin de partie pour tout le monde, direction l’un des huit (!) bivouacs répartis sur le parcours, pour mieux repartir du même endroit le lendemain 7 heures.

Avec, pour corser l’affaire, une difficulté supplémentaire : à chacun sa route ! Les autos et camions d’un côté, les motos et quads de l’autre. La promesse d’une belle partie de navigation. David Castera, le directeur du Dakar, évoque "60% de nouvelles portions, parsemées de grosses portions de dunes." Pour les plus impatients, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Le tracé du Dakar 2024 en Arabie saoudite. (Dakar / ASO)

Côté Classic, entre un iconique buggy monoplace, les fidèles évocations de Porsche 959 et Mercedes 500SLC, le plateau historique devrait ravir les plus nostalgiques…