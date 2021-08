Voyage : à la découverte du Monténégro et de ses sommets préservés

Il offre parmi les paysages les plus spectaculaires et variés d'Europe. Le 20 Heures vous emmène au Monténégro, tout petit État situé dans les Balkans.

Il y a, dans ces hauts plateaux encore immaculés, la sensation d'un autre monde, d'un autre temps. C'est le Monténégro et ses montagnes, longtemps oublié des guides de voyage, malgré ses miroirs d'eau et ses rivières d'émeraude. Accessible au prix d'un billet d'avion pour la Croatie, le Monténégro utilise l'euro, avec des tarifs bien inférieurs à l'Hexagone. "On mange très facilement à deux pour 20 euros, alors qu'en France il faut plutôt compter 50", estime un couple de touristes.

Toutes sortes d'activités en plein air

Pour une fois, Laure et Thibault ont fait une infidélité aux Pyrénées qu'ils aiment tant. Ils ont payé 4 euros pour avoir le droit d'arpenter un parc naturel, protégé et constellé de lacs. Et pour ceux qui préfèrent se jeter à l'eau au lieu de la contempler, il y a le canyoning : 4 kilomètres de descente dans des eaux turquoises à 12 degrés. Les boyaux de roches, déconseillés aux claustrophobes, sont les derniers à avoir été découverts en Europe. Le frisson coûte 100 euros la journée, encadrée par un guide, repas compris. Le soir venu, ils sont nombreux à rejoindre les campings aux pieds des forêts, et leurs cabanes à toits pointus. 25 euros suffisent pour s'endormir dans les bois.