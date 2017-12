VIDEO. "ONPC" : Joey Starr qualifie André Manoukian de "grosse tarlouze", une association saisit le CSA

Nouvelle polémique autour de "On n'est pas couché". Invité sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier, samedi 2 décembre sur France 2, Joey Starr a qualifié le musicien André Manoukian de "grosse tarlouze". Le rappeur était venu faire la promotion de son livre autobiographique Le Monde de demain, écrit avec Philippe Manœuvre.

Il y raconte notamment les soirées qu'il passait avec les membres du jury de "Nouvelle Star" : "Vous avez fait la fête manifestement... Manoukian il allait se coucher, lui ?" demande l'animateur. "Ouais, c'est une grosse tarlouze, ouais", répond JoeyStarr. Plus tard, il nuance son propos : "Ne nous méprenons pas, j'ai une façon de parler, je parle comme un garagiste, [Philippe Manœuvre] l'a retranscrit, après ils savent que je n'ai que de l'amour pour eux."

"Je m'en cogne"

Un argument qui n'a pas convaincu l'Amicale des jeunes du refuge, une association de lutte contre l'homophobie, qui a annoncé sur Twitter saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

Joey Starr dans #ONPC



L.R - "Manoukian il allait se coucher"

J.S - "Ouai ouai c'est une grosse tarlouze"



Rire gras dans le public et sur le plateau. L'#homophobie encore une fois banalisée à la Tv et sur le service public. Nous saisissons le @csaudiovisuel pic.twitter.com/9Hss3pEf03 — L'Amicale des Jeunes du Refuge (@AmicaleRefuge) 3 décembre 2017

Un peu plus tard dans l'émission, l'écrivaine Christine Angot a interrogé le rappeur sur ses propos : "Quand on vous entend dire que c'est une 'grosse tarlouze', (...) est-ce qu'il ne faut pas interrompre le flow ?" "Je m'en cogne, a répondu JoeyStarr. Je ne veux pas être désobligeant, c'est juste que je ne suis pas dans l'œil de l'autre. Le monde est ainsi fait. Vos journées doivent être plus longues que les nôtres."