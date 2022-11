TF1 saisi l'Arcom après des accusations de Cyril Hanouna sur la rémunération des invités de l'émission "Le Late avec Alain Chabat"

Le présentateur de C8 avait assuré que le show de TF1, qu'il qualifiait de "l'accident industriel de l'année", bénéficiait de 500 000 euros de budget, dont 100 000 pour les invités.

TF1 répond à Cyril Hanouna. La chaîne a annoncé dans un communiqué qu'elle comptait saisir l'Arcom samedi 26 novembre après des propos que l'animateur avait tenu dans "Touche pas à mon poste" vendredi au sujet de l'émission "Late avec Alain Chabat".

Le présentateur de C8 avait assuré que le show de TF1, qu'il qualifiait de "l'accident industriel de l'année", bénéficiait de 500 000 euros de budget, dont 100 000 pour les invités. Des "informations mensongères", rétorque le groupe qui affirme que "toutes les personnalités ont participé à titre gracieux et amical". La chaîne et R&G Production demandent à "la production et à la direction de C8 que ce démenti soit relayé à l'antenne de C8 durant l'émission TPMP dès lundi". "Ces propos inacceptables ne sont pas sans précédent", estime TF1 qui explique se réserver "le droit de défendre ses intérêts par toute autre voie".

Diffusé en soirée depuis le début de la semaine, le "Late avec Alain Chabat" est une parodie des late-shows américians et doit s'étendre sur dix épisodes. Animé par l'ancien Nul, de nombreuses stars, comme Orelsan ou Jean Dujardin, y ont été invités.