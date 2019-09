Télévision : BFMTV de nouveau disponible sur les box Orange après un accord entre les deux parties

Un accord a été trouvé pour trois ans, selon les informations de franceinfo.

Un accord a été trouvé vendredi 6 septembre entre Altice, propriétaire de BFMTV notamment, et l'opérateur Orange pour diffuser les chaînes du groupe via les box Orange, a appris franceinfo de source proche du dossier. La diffusion reprend progressivement vendredi et tout sera revenu à la normale dans la soirée. Depuis jeudi matin 9 heures, la diffusion de BFMTV, RMC Story et RMC Découverte avait cessé et les chaînes n'étaient plus disponibles pour les abonnés Orange.

Selon les informations recueillies par franceinfo, l'accord entre Altice et Orange va permettre la diffusion de BFMTV, RMC Story et RMC Découverte via les box de l'opérateur pendant trois ans. L'accord entérine également la diffusion pour deux ans de BFM Paris et BFM Lyon sur les box Orange. L'opérateur ne paiera pas pour diffuser ces chaînes.

Toujours pas d'accord avec Free

En revanche, aucun accord n'a encore été trouvé pour les services associés, la télévision de rattrapage (le replay) ou la mise à disposition de contenus en avant-première.

Altice est encore en conflit avec Free qui de son côté maintient la coupure du signal pour les chaînes du groupe.