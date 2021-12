Sylvie Testud et Gérard Lanvin en Alsace pour le tournage d'un téléfilm sur le drame de l'addiction

Jusqu'à fin décembre, Sylvie Testud et Gérard Lanvin tournent en Alsace "Maman, ne me laisse pas m'endormir". Une adaptation du roman éponyme de Juliette Boudre qui raconte la descente aux enfers d'un jeune homme accro aux médicaments. A voir sur France 2 courant 2022.

En 2018, le livre avait ému des milliers de Français. Sylvie Testud en fait visiblement partie. La comédienne est passée derrière la caméra pour cette adaptation du roman de Juliette Boudre Maman, ne me laisse pas m'endormir (Editions de l'Observatoire). Avec Gérard Lanvin, Gwendoline Hamon (vue dans Cassandre sur France 3) et Michaël Youn, le téléfilm sera diffusé sur France 2 l'année prochaine.

Dans la cour de l'hôpital de Brumath au Nord de Strasbourg, l'équipe ne passe pas inaperçue. Derrière la caméra, Sylvie Testud filme Gérard Lanvin et Gwendoline Hamon qui soutiennent Nemo Schiffman. Le jeune homme (qui n'est autre que le fils de la comédienne et réalisatrice Emmanuelle Bercot) joue le rôle de Joseph. En 2016, l'adolescent est décédé à l'âge de 18 ans d'une overdose médicamenteuse. C'est son histoire que sa mère, Juliette Boudre, avait raconté deux ans après dans son roman Maman, ne me laisse pas m'endormir. Un témoignage bouleversant sur le danger que représentent les drogues légales (anxiolytiques, anti-douleurs, anti-dépresseurs...) pour une jeunesse en manque de repères.

Un tournage en mémoire de Joseph

Ce combat d'une mère pour interpeller les pouvoirs publics et le monde médical a touché les comédiens, à commencer par Gérard Lanvin, qui interpète le père de Joseph dans le téléfilm : "C'est de la transmission en fait, sur des choses qui nous touchent de très près, c'est à dire les enfants. Nos adolescents, ceux à qui on ne promet plus rien, ceux qu'on a laissés de côté, sans rêves, sans possibilités".



Une responsabilité qui pèse lourd sur les épaules de Nemo Schiffman. Le tout jeune et néanmoins déjà expérimenté comédien (il a débuté à 3 ans dans un court-métrage avant d'être révélé en 2013 par Elle s'en va, un film réalisé par sa mère, avec Catherine Deneuve) ressent une émotion particulière dans le fait de jouer le rôle d'une "vraie personne" : "C'est une expérience assez spéciale...On se sent responsable par rapport à la famille, aux amis (de Joseph). Pour moi, c'est un honneur de porter cette histoire à l'image". Un histoire bouleversante à découvrir sur France 2 en 2022.