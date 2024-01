"Plus belle la vie" : à Allauch, nouveau décor de la série, les habitants espèrent "beaucoup de retombées positives"

Après un an d'arrêt, c’est le retour du plus long feuilleton français jamais produit. Le premier épisode de la nouvelle version de Plus Belle la vie sera diffusé sur TF1, à partir de ce lundi 8 janvier. La série aux 18 ans d'antenne redémarre avec un nouvel horaire : 13h40, au lieu de 20h10 à l’époque de France 3. Et autre nouveauté majeure : un nouveau décor !

C'est la ville d’Allauch, aux portes de Marseille, qui a été choisie pour accueillir le nouveau bar du Mistral, épicentre de la série. Et, sur place, on mesure déjà l’engouement de cette reprise.

"On a sauté de joie !"

C’est sur la place de l’hôtel de ville d’Allauch que le tournage a lieu trois jours par mois. Ce jour-là, les figurants sont de retour, comme Alex et Bernadette. Ils habitent ici et ce n’est pas la première fois que ce couple de retraités joue les passants. "J'aime tout, notamment les acteurs", confie Bernadette tandis qu'Alex ajoute : "Il faut reconnaître qu'il y a une très bonne ambiance sur les tournages." Quand le couple a appris que le tournage reprenait, ils ont donc "sauté de joie" : "Surtout que ça reprenait ici, sous notre balcon", s'enthousiasme Bernadette.

Martine sourit à l’une de ses actrices fétiche. Elle n’a jamais loupé un épisode de Plus Belle la vie. "Ça me fait quelque chose qu'ils tournent dans le village où je suis née, témoigne-t-elle. Je vais regarder. Je serai en pause à mon travail à l'heure où ils vont le passer donc je ne le manquerai pas." Sous les platanes, d’autres curieux s’approchent. "J'avais vu qu'ils tournaient une nouvelle scène ici, raconte Elodie, arrivée des Ardennes avec son mari et ses enfants. Comme on est en vacances dans le coin, j'ai voulu passer et je suis tombée sur le tournage. Je suis une fan depuis les débuts... Les personnages mythiques reviennent cette saison donc c'est bien et le décor est beau."

Des curieux viennent de toute la France

Un décor de place provençale avec sa fontaine, sa mairie déguisée en hôtel de police et son bar : Le nouveau Mistral. Dans la vraie vie, l'établissement s’appelle l’Hostellerie et Jeff Perrone en est le patron. Il a vu du monde arriver avec le retour du feuilleton : "Quand il y a eu le lancement des tournages, des gens sont venus de Béziers, de Carcassone, de Lyon, de Paris pour voir le bar et se prendre en photo devant", dit-il fièrement.

Comme lui, Lionel de Cala, le maire d’Allauch, perçoit déjà l'impact du tournage de Plus belle la vie. "On savait qu'il serait important, on l'a peut-être même sous-estimé, explique-t-il. On en espère beaucoup de retombées positives pour la suite, pour faire travailler le commerce local et en termes de fréquentation touristique." Le maire espère voir le nombre de touristes doubler dans le vieux village d’Allauch dès cet été pour passer de 10 à 20 000 visiteurs.