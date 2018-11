Obsèques de Philippe Gildas : Antoine de Caunes fait croire à José Garcia qu'il faut s'habiller "tout en blanc"

"Maryse était hilare. Même Philippe, dans sa boîte avant qu'on ne la brûle, était mort de rire". L'anecdote est racontée par le scénariste Laurent Chalumeau sur son compte Instagram, mardi 6 novembre. Lors des obsèques de Philippe Gildas qui se sont tenues lundi, son complice des années "Nulle part ailleurs" sur Canal + Antoine de Caunes n'a pas résisté à faire une blague à son ancien comparse José Garcia.

"Hier, parce qu'il faut ce qu'il faut, Antoine de Caunes, avait fait croire à José Garcia que Maryse [la veuve de Philippe Gildas] avait souhaité un dress code tout en blanc pour le dernier au revoir à Philippe", raconte Laurent Chalumeau. "José (et sa délicieuse femme Isabelle Doval, innocent dommage collatéral) se sont donc pointés tout de blanc vêtus, à l’exception de leurs manteaux, comme à une pool party dans la villa d’eddy barclay à saint trop’", poursuit-il. Evidemment, ils sont les seuls à arborer cette tenue vestimentaire.

Une blague qui a visiblement bien fait rire José Garcia. "Me suis encore fait avoir", a-t-il écrit sur Twitter.

Voilà il est parti ..énorme baiser à Maryse , et à la famille ,belle#cérémonie..classe ,bienveillante et forcément émouvante... spéciale dédicace @antoinedecaunes pour ce discoure hilarant et pour m’avoir dit que le dress code était « BLANC «me suis encore fait avoir.. pic.twitter.com/tmwMWN79j3