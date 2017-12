Maëva Coucke, Miss Nord-Pas-de-Calais, est sacrée Miss France 2018

Maëva Coucke, Miss Nord-Pas-de-Calais a été sacrée Miss France 2018 au terme de la cérémonie qui se tenait à Châteauroux (Indre), samedi 16 décembre 2017. C'est la troisième fois en quatre ans que le Nord-Pas-de-Calais remporte le trophée, après 80 ans de disette. "Merci à ma région, merci à tous les Français, j'essaierai de porter la couronne aussi bien que Camille (Cerf, Miss France 2015) et Iris (Mittenaere, Miss France 2016) l'ont fait", a déclaré la lauréate à l'issue du concours sur TF1.

La jeune femme, étudiante en première année de licence de droit qui a une sœur mannequin, a devancé Miss Corse, première dauphine, Miss Ile-de-France, deuxième dauphine et Miss Champagne-Ardenne et Miss Réunion, les deux dernières finalistes. Cette année, seuls les télespecteurs ont désigné l'ordre des finalistes, l'écrémage précédent étant réalisé à égalisé entre les votants et le jury, présidé par le couturier Jean Paul Gautier et l'ex-Miss Univers Iris Mittenaere.

"Seule candidate rousse, un avantage"

A ceux qui la trouvent un peu maigre alors que des minima ont été introduits pour les mannequins, elle rétorque : "Je peux manger tout ce que veux (gaufres au Nutella, Kebabs, hamburgers...), je ne grossis pas ! Parfois, j’essaye de prendre un peu de poids mais ça ne fonctionne pas!

Au Figaro, elle confiait avoir tout misé sur sa couleur de cheveux... qui n'est pas sa couleur naturelle : "je suis la seule candidate rousse. Je pense que c’est un avantage, pour les photos de groupe peut-être. (...) Au début, j’étais un peu réticente à l’idée de sauter le pas. Et puis, finalement, je l’ai fait et ça m’a plu! Il y a eu un avant et un après. Aujourd’hui, je ne pourrais plus retourner à ma couleur naturelle, le blond foncé. Je trouve que ça me va mieux au teint."