DIRECT. Election de Miss France 2021 : qui succèdera ce soir à Clémence Botino ?

• Londres et le sud-est de l'Angleterre, touchés par une nouvelle souche plus contagieuse du virus,





seront reconfinés à partir de demain. Suivez notre direct.





• Deux jours après avoir été testé positif au Covid-19, Emmanuel Macron est dans un état "stable", annonce aujourd'hui le médecin chef de la présidence de la République dans un communiqué.

• Le concours Miss France fête ses 100 ans ce soir. Ces dernières années, les candidates noires, arabes ou asiatiques ont systématiquement été la cible de remarques racistes par des personnes qui contestent leur légitimité à représenter la France ou leur région. Entre mise à distance et abnégation, elles racontent leur élection.







• Le président de la Métropole européenne de Lille (Nord), Damien Castelain, va être jugé "recel d'abus de confiance" dans une affaire liée à la construction du Grand Stade de l'agglomération.

Le Français Jean-Luc Brunel, fondateur de deux agences de mannequins, a été mis en examen pour "viols sur mineur de plus de 15 ans" et "harcèlement sexuel" et placé en détention provisoire.



Le concours Miss France fête ses 100 ans aujourd'hui. Ces dernières années, les candidates noires, arabes ou asiatiques ont systématiquement été la cible de remarques racistes par des personnes qui contestent leur légitimité à représenter la France ou leur région. Entre mise à distance et abnégation, elles racontent leur élection.









L'Italie serre un peu plus la vis. Le président du Conseil italien Giuseppe Conte a annoncé hier qu'un confinement serait rétabli à partir du 21 décembre, et jusqu'au 6 janvier au moins.

: Miss France célèbre ce soir son centenaire "dans une bulle sanitaire" au Puy-du-Fou (Vendée). Mais l'image de la femme que renvoie le programme est de plus en plus critiquée. "C'est l'archétype de la jeune femme à marier et donc on attend qu'elle soit disponible et puis de bonne moralité (...) Donc vraiment on est téléporté dans la société des années 1950", dénonce Céline Piques, porte-parole du groupe Osez le féminisme.

: Les commentaires sont la forme de violence la plus visible, mais ils sont rares en dehors des réseaux sociaux. La sensation d'altérité passe par des gestes, des réflexions lancées à la volée. "Les gens faisaient des commentaires sur ma peau, ils étaient très curieux de toucher mes cheveux", dépeint Morgane Edvige, 1ère dauphine 2016.







: "J'ai grandi dans un milieu où on ne voyait pas la couleur de peau. Je me suis retrouvée à 19 ans dans quelque chose que je ne connaissais pas. C'était très choquant. On n'est jamais préparé à la violence qu'on peut recevoir."





Lorsqu'elle est élue Miss France 2014, Flora Coquerel, dont la mère est béninoise, suscite la même animosité sur les réseaux sociaux.







: Après son sacre en 1999, Sonia Rolland, première Miss France d'origine africaine, reçoit des centaines de lettres d'insulte, une fois avec des excréments. "J'ai reçu des menaces, des choses bien dégradantes. On disait que les 'armes allaient parler', ou que je faisais penser à un singe", se souvient-elle.







: Le concours Miss France fête ses 100 ans aujourd'hui. Ces dernières années, les candidates noires, arabes ou asiatiques ont systématiquement été la cible de remarques racistes par des personnes qui contestent leur légitimité à représenter la France ou leur région. Entre mise à distance et abnégation, elles m'ont raconté l'année de leur élection.







: Enfin, anniversaire du centenaire oblige, la presse quotidienne régionale fait la part belle au concours de Miss France. Ainsi Le Dauphine Libéré, le Midi Libre, la Charente Libre et Le Journal de Saône-et-Loire mettent les candidates ou les anciennes miss en une.