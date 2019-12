DIRECT. Qui sera élue Miss France 2020 ? Suivez et commentez l'élection avec franceinfo

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MISSFRANCE

: @Edouard Alors sur les 30 candidates, 15 ont d'ores et déjà été sélectionnées pour les demi-finales par le jury. C'est à ce moment-là que le vote des téléspectateurs intervient, pour en écrémer encore 10, avec l'aide du jury. Ensuite, les votes des téléspectateurs seront prépondérants pour départager les finalistes.

: Bonsoir Pierre. Les règles du concours Miss France ont changé cette année ? On ne pourra voter depuis notre canapé uniquement entre les 5 dernières ?

: Je soutiens la Miss Normandie ce soir, elle peut créer la surprise, en déplaise à certains et certaines la trouvant moche.

: Bon alors, après une longue et difficile réflexion, tant ces femmes sont topissimes, j'ai fait mon classement sur la base des photos officielles simplement. Il pourra donc évoluer en fonction des défilés, etudes et itw.1. Nord Pas-De-Calais 2. Ctre Val de Loire 3. Auvergne 4. Corse. 5. Languedoc A mon grand dam, pas de représentante des Dom-Tom dont je viens et que je supporterai qd même 👍 Bon courage à toutes ces très jolies filles ! Vive Miss France ! Longue vie au concours ! meli-melo

: @anonyme C'est cohérent non ? :-)

: Lens pour le foot, Miss Hauts de France pour miss France, mais dites moi, ne seriez vous pas pris en flagrant délit de chauvinisme..?:)

: @miss :-) Comme chaque année, je souhaite la victoire de Miss Nord-Pas-de-Calais Florentine Somers ! Après sondage de plusieurs de mes camarades de la rédaction, Miss Guadeloupe a toutes ses chances aussi et Miss Ile-de-France est en embuscade. Après, ce n'est pas nous qui votons :-)

: Bonjour Pierre ? Quelle est votre pronostic pour ce soir ? :)

: @anonyme Bien sûr qu'on peut. Mais le même article souligne que le concours continue de cartonner, et surtout de fédérer un public nettement plus jeune que celui qui regarde habituellement la télévision.

: Bonsoir France Info! Merci pour ce live !Vous ne parlez pas des voix dissonantes qui critiquent le concours miss France à l’heure de la lutte contre les visions rétrogrades de la femme...Cf article du Monde sur la baisse des audiences

: Les France 3 régions vous ont préparé des fiches pour suivre le concours : France 3 Pays de Loire souligne qu'il y a deux Vendéennes parmi les 30 candidates, France 3 Hauts-de-France cherche à savoir pourquoi le Nord-Pas-de-Calais peut encore gagner grâce aux SMS du public, et France 3 Bourgogne vous brosse le portrait de Sophie Diry, qui figure parmi les favoris.

: 20 heures ! L'heure du dîner, mais aussi du point sur l'actualité.



Les jours se suivent et se ressemblent à la SNCF et à la RATP qui ont état d'un réseau très perturbé demain. A Paris, 14 des 16 lignes de métro resteront tout simplement closes.



Jean-Paul Delevoye, le Monsieur Retraites du gouvernement, est fragilisé par une série d'"oublis" sur sa déclaration de conflits d'intérêt. Edouard Philippe vole à son secours dans Le Parisien et estime que sa bonne foi est "totale".



11 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France ce soir. Les autorités annoncent avoir retrouvé le corps sans vie du septuagénaire qui avait été emporté par les eaux dans le Lot-et-Garonne.



H-1 avant le début du concours de Miss France. A cette occasion, on vous présente l'inventeur de ce concours de beauté tant décrié. Un Belge fan de Mussolini et du port du bas de soie pour les hommes, Maurice de Waleffe.

: Du beau monde est attendu pour le concours de Miss France ce soir : la présidente du jury n'est autre que la footballeuse Amandine Henry (qui a joué un match l'après-midi), et parmi les jurés figurent la comédienne Laëtitia Milot ou le pâtissier Christophe Michalak.

: Sale ambiance chez les candidates au titre de Miss France. Sylvie Tellier, la papesse du concours, a confié il y a quelques jours au Parisien que le groupe ne vivait pas bien. "Je n’ai pas de place pour les pestes. Cette fois, il y a eu des tensions et quelques heurts dans le groupe. C’est rare que je sois obligée de prendre la parole deux ou trois fois pour dire : 'Les filles c’est une aventure humaine… soyez gentilles'."





: Comme je sens que je vais avoir la remarque toute la soirée en vous parlant du concours de Miss France, je vous invite à lire cet article de 20minutes.fr qui se demande si on peut être féministe et regarder le concours. Spoiler, c'est plus compliqué que vous le pensez au premier abord.