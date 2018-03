"Ma mère a dit qu'elle me soutiendrait quoi que je fasse" : grâce à "Plus belle la vie", un jeune transgenre fait son coming-out

C'est la première fois qu'une série française met en scène un acteur transgenre, ce qui suscite de nombreuses réactions positives sur les réseaux sociaux.

"Plus belle la vie a été un déclencheur." Malgré son prénom féminin, Fleur souhaite qu'on le considère comme un garçon. Sur Twitter, ce jeune transgenre de 21 ans ne cache pas à ses abonnés son désir d'effectuer sa transition. Il n'avait toutefois jamais osé en parler à sa mère, de laquelle il est pourtant très proche, mais un épisode du feuilleton de France 3, diffusé vendredi 9, lui a permis de pouvoir enfin aborder le sujet avec elle.

Ce soir-là, la série a débuté par une intrigue centrée autour d'un personnage interprété par Enola Righi, née femme mais qui ne reconnaît pas son corps comme le sien. Elle se lie d'amitié avec Dimitri, interprété par Jonas Ben Ahmed, premier acteur transgenre à incarner un personnage lui-même transgenre dans une fiction française diffusée à une heure de grande écoute.

"Je ne m'y attendais tellement pas"

En voyant cet épisode, un déclic se produit chez la mère de Fleur. Elle l'appelle, lundi 12 mars. "Elle a regardé [Plus belle la vie] et il y a une fille qui veut devenir garçon et elle m'a demandé si j'y avais pensé, écrit Fleur sur Twitter. J'ai tout lâché. Elle m'a dit qu'elle m'accompagnerait quoi que je fasse, je ne m'y attendais tellement pas que je suis en larmes." Plus de 2 500 personnes partagent ce message.

J'ai eu ma mère au tel, elle a regardé PBLV et il y a une fille qui veut devenir garçon et elle m'a demandé si j'y avais déjà pensé. Et j'ai tout lâché. Elle m'a dit qu'elle m'accompagnerait quoi que je fasse, je m'y attendais tellement pas que j'suis en larmes — Cactus (@aCactusHuman) 13 mars 2018

"On discute et "Elle avait une petite voix, celle qu'elle utilise pour ne pas me vexer, se souvient Fleur, interrogé par franceinfo. Au bout d'un moment, elle me demande : 'Fleur est-ce que je peux te poser une question ?' Je savais très bien de quel sujet elle voulait parler."

"De toute façon, quoi que tu fasses, je te soutiendrai"

En effet, Fleur raconte qu'il cachait de moins en moins sa transidentité : il s'était coupé les cheveux et avait changé son style vestimentaire depuis plusieurs mois. Quand sa mère l'interroge sur son désir de transition, il lui répond d'emblée : "Oui, j'y ai déjà pensé, j'y pense tout le temps." Il poursuit, en lui expliquant ce que signifie être transgenre : Fleur lui explique qu'il ne se sent pas femme, mais qu'il ne sait pas vraiment qui il est.

C'est une séquence en particulier qui a provoqué une prise de conscience pour la mère de Fleur : dans Plus belle la vie, le personnage du père de Clara feuillette un album photos de sa fille lorsqu'elle était petite et a l'impression de ne pas la reconnaître. "Elle m'a dit : 'Tu sais, moi aussi des fois quand je regarde des photos de toi petite, je ne te reconnais pas'", explique Fleur. Elle a poursuivi en rassurant son enfant : "De toute façon, quoi que tu fasses, je t'accompagnerai et je te soutiendrai".

Ma mère est la première personne, hors Twitter, à qui je peux vraiment parler de qui je suis, de ce que je ressens. Ça fait du bien.Fleurà franceinfo

L'acteur lui répond sur Twitter

"C'est exactement pour ça que j'ai décidé d'interpréter ce rôle, a réagi l'acteur Jonas Ben Ahmed sur Twitter. Bonne chance pour la suite ! Merci [Plus belle la vie] de nous permettre d'avoir de beaux coming-out comme celui-ci !" Pour Fleur, le chemin n'en est qu'à son commencement : "C'est un long processus d'un genre à l'autre, mais c'est déjà un grand soulagement d'être soutenu par ma mère."