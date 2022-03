Le journaliste Jean-Pierre Pernaut, incarnation du "13 Heures" de TF1 pendant plus de trente ans, est mort à 71 ans

Traité pour un cancer du poumon, il avait quitté la présentation du journal depuis 2020, et n'était plus apparu à l'antenne depuis décembre.

Son visage et son goût pour la France rurale étaient connus bien au-delà du cercle de ses téléspectateurs. Jean-Pierre Pernaut, ancien présentateur du journal de 13 heures de TF1, est mort mercredi 2 mars, a annoncé sa famille à l'AFP. Le journaliste avait présenté l'édition de la mi-journée de la première chaîne de 1988 à 2020. Il était âgé de 71 ans. "Le père de Tom, Lou, Olivier et Julia est décédé des suites de son cancer du poumon" mercredi après-midi, a déclaré à l'AFP l'agent de son épouse, Nathalie Marquay-Pernaut. Le journaliste avait annoncé sa maladie en novembre dernier, après avoir combattu un premier cancer, de la prostate, qui l'avait contraint à s'absenter de l'antenne en 2018.

"C'est avec une immense douleur que nous avons appris la disparition de Jean-Pierre Pernaut", a écrit TF1 dans un communiqué. "La télévision perd un de ses plus grands journalistes, TF1 un membre de sa famille".

L'artisan d'un journal moins centré sur Paris

Peu connu à sa nomination en 1988, celui qui a fait presque toute sa carrière à TF1 avait succédé à Yves Mourousi et transformé le "13 Heures" de la chaîne, lui permettant de rependre la tête des classements d'audience devant Antenne 2.

Il revendiquait notamment avec fierté la multiplication des correspondants régionaux, pour façonner un journal moins centré sur l'actualité parisienne, mais parfois accusé de présenter une carte-postale assez conservatrice de la France.

Depuis son départ du "13 Heures", Jean-Pierre Pernaut continuait de présenter une émission hebdomadaire, "Jean-Pierre et vous", sur LCI, et il avait lancé une chaîne en ligne, Jean-Pierre Pernaut TV, toujours dans le cadre du groupe TF1. Il n'était plus apparu à l'antenne depuis mi-décembre.

Même s'il se faisait plus rare à la télévision, il restait le 10e homme le mieux classé au palmarès des personnalités préférées des Français publié par le JDD en décembre et la personnalité médiatique la plus plébiscitée (avec Karine Le Marchand).

De nombreux hommages politiques

Emmanuel Macron a salué sur Twitter la "passion de la France" de Jean-Pierre Pernaut, tandis que le Premier ministre Jean Castex a évoqué la "voix familière" et le "visage rassurant" du présentateur. "Nous perdons un grand journaliste", a réagi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

Jean-Pierre Pernaut a habité le cœur de nos foyers. Durant trente ans, il a donné rendez-vous à 13h aux Françaises et aux Français pour leur transmettre les dernières informations, mais aussi sa passion de la France, de nos régions, de notre patrimoine. Nous ne l'oublierons pas. pic.twitter.com/9qSTA9Wpm3 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 2, 2022

Pas un hameau de notre pays ne lui était inconnu. Pas une tradition de nos terroirs ne lui était étrangère.

La France des territoires perd cette voix familière et ce visage rassurant qui parlait si bien d'elle et savait si bien lui parler. Jean-Pierre Pernaut nous manque déjà. — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 2, 2022

Plusieurs candidats à l'élection présidentielle lui ont immédiatement rendu hommage.

Infinie tristesse en apprenant la disparition de mon ami Jean-Pierre Pernaut. Il s’est battu contre la maladie avec un immense courage. Pendant des années il fut le visage de ces terroirs de France qu’il aimait tant. A Nathalie et ses enfants mes pensées les plus affectueuses. — Valérie Pécresse (@vpecresse) March 2, 2022

Je suis sincèrement émue d'apprendre la disparition de Jean-Pierre Pernaut, qui eut à cœur de partager avec les Français sa passion pour nos terroirs et nos traditions, son amour pour les beautés de notre pays.



Il était si Français ! Il nous manquera à tous. https://t.co/9tgZOiaqj0 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 2, 2022

Nous apprenons avec tristesse le décès de Jean-Pierre Pernaut. À travers son JT de 13H il a su faire vivre et faire aimer notre France rurale et ses trésors à des millions de Français. https://t.co/reWZa4qtR3 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 2, 2022

C'est avec une grande tristesse que j'apprends la disparition de Jean-Pierre Pernaut. Présentateur emblématique du 13h, journaliste passionné, il fut pendant des années l'incarnation de la vie si riche de nos territoires. Pensées à sa famille et à ses proches. https://t.co/c1CTGkemJK — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 2, 2022