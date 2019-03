L'autobiographie de Christian Quesada, champion des "12 Coups de midi", retirée de la vente après sa mise en examen

La maison d'édition J'ai lu, qui appartient à Flammarion, évoque une "décision raisonnée et raisonnable".

Le Maître de midi enlevé des rayons. Christian Quesada, champion du jeu télévisé de TF1 "Les 12 Coups de midi", a été mis en examen et placé en détention provisoire, mercredi 27 mars, pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques" ainsi que "corruption de mineur". A la suite de cette décision, la maison d'édition qui a publié son autobiographie en poche, Le Maître de midi, a décidé de retirer son livre de la vente, selon une information de BFMTV confirmée à franceinfo.

"C'est une décision raisonnée et raisonnable", a commenté la maison d'édition J'ai Lu, qui appartient à Flammarion, auprès de franceinfo. L'information a aussi fait réagir le présentateur du jeu, Jean-Luc Reichmann. "Je suis ce matin sous le choc et je ne peux qu'exprimer mon sentiment d'horreur, de dégoût et de colère", a-t-il écrit sur Instagram.

C'est une enfant qui est à l'origine des poursuites. Elle aurait dénoncé Christian Quesada pour tentative de corruption de mineur, il y a un an et demi. Lors des perquisitions au domicile du suspect, les gendarmes de l'Ain ont trouvé "des milliers d'images et de vidéos compromettantes, ainsi que des documents qu'il aurait également diffusés sur des réseaux", précise RTL, une information également confirmée à franceinfo.