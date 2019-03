L'animateur télé Jean-Luc Reichmann "sous le choc" après la mise en examen de Christian Quesada, champion des "12 Coups de midi"

Christian Quesada avait engrangé plus de 800 000 euros de gains dans le célèbre jeu de TF1. Il a été mis en examen pour détention d'images pédopornographiques mercredi soir.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Christian Quesada, champion du jeu télévisé de TF1 "Les 12 Coups de midi", a été mis en examen et placé en détention provisoire, mercredi 27 mars, pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques" ainsi que de "corruption de mineur". Une information qui a fait réagir le présentateur du jeu, Jean-Luc Reichmann. "Je suis ce matin sous le choc et je ne peux qu’exprimer mon sentiment d’horreur, de dégoût et de colère", a-t-il écrit sur Instagram.

"Cette rage qui s’empare de moi m’incite, aujourd’hui plus que jamais, à continuer mes combats, dont celui de protéger et d’accompagner au mieux nos enfants.

Nous devons rester avant tout unis, et surtout être ensemble, y compris sur les réseaux, qui peuvent devenir des fléaux dévastateurs", a continué Jean-Luc Reichmann.

C'est une enfant qui est à l'origine des poursuites. Elle aurait dénoncé Christian Quesada pour tentative de corruption de mineur, il y a un an et demi. Lors des perquisitions au domicile du suspect, les gendarmes de l'Ain ont trouvé "des milliers d'images et de vidéos compromettantes, ainsi que des documents qu'il aurait également diffusés sur des réseaux", précise RTL, une information également confirmée à franceinfo.