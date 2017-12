"J’ai pris la décision de me faire retirer l’utérus" : l'animatrice Enora Malagré évoque son endométriose

"A l'époque de 'Touche pas à mon poste', j'ai fait jusqu'à trois fausses couches par an : ça m'a bouffé la vie !" Dans une interview accordée à Paris Match et publiée jeudi 28 décembre, Enora Malagré annonce son intention de se faire retirer l'utérus en raison de la maladie dont elle est atteinte : l'endométriose.

Très handicapante pour certaines femmes, l'endométriose se caractérise par la présence de cellules d'origine utérine en dehors de l'utérus, qui réagissent aux hormones lors des cycles menstruels, entraînant notamment de vives douleurs et des saignements.

"Je dois avancer"

La maladie, dont la méconnaissance entraîne souvent un retard diagnostic, touche entre 6 et 10% des femmes en âge de procréer et peut conduire dans les cas les plus graves à l'infertilité.

"Je suis atteinte d’endométriose, je ne peux donc pas avoir d’enfants, la maladie est trop avancée", a déclaré l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna. "Quand je suis en crise, je peux être HS pendant 48 heures. Alors j’ai pris la décision de me faire retirer l’utérus. A 37 ans, c’est jeune, mais je dois avancer", a-t-elle expliqué.