VIDEO. La montagne de "Game of Thrones" est (officiellement) l'homme le plus fort du monde

Hafthor Julius Björnsson, qui incarne Gregor Clegane dans la célèbre série, a remporté le concours de l'homme le plus fort du monde.

Si vous avez regardé Game of Thrones, cette information ne va pas vous surprendre. Hafthor Julius Björnsson, un Islandais qui incarne Gregor Clegane, dit "la Montagne", dans la série américaine, a remporté, dimanche 6 mai, le concours de l'homme le plus fort du monde. Le tournoi The World's Strongest Man était organisé cette année à Manille (Philippines).

Pour décrocher ce titre prestigieux, le jeune homme de 29 ans a dû tirer un bus, soulever des pierres de 160 kg ou encore charger des objets très lourds dans un camion. Au total, les finalistes ont dû passer six épreuves pour se départager. Sur son compte Instagram, le champion a remercié sa famille et ses supporters.

Selon le site officiel du concours, l'athlète participait depuis sept ans à ces épreuves de force, sans succès. L'année 2018 semble être la bonne pour lui puisqu'il a déjà remporté le concours d'Arnold Schwarzenegger, Arnold Strongman, en soulevant un haltère de 472,2 kg. L'athlète de 2,06 m et 192 kg a ainsi battu le record du monde.