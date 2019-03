VIDEO. "Game of Thrones" : découvrez la première bande-annonce haletante de l'ultime saison

La chaîne HBO vient de dévoiler une première vraie bande-annonce, de près de deux minutes, de la huitième saison de la série.

Le dénouement n'a jamais été aussi proche. Après des teasers, quelques images distillées dans les bandes-annonces de HBO et plus récemment une série d'affiches, une première bande-annonce de la huitième saison de Game of Thrones a enfin été dévoilée, mardi 5 mars. Cette hutième et ultime saison, qui comportera six épisodes de 80 minutes, est annoncée comme la plus ambitieuse jamais vue sur petit écran.

L’ultime saison approche. La bande annonce est là ! #GameofThrones

15 avril. pic.twitter.com/gknHmpFBVh — OCS (@OCSTV) March 5, 2019

Dans ces images, tous les protagonistes sont là : Aria et Sansa Stark, Jon Snow et Daenerys Targaryen, les Lannister et les dragons. Tous se préparent à l'ultime bataille, celle qui les confrontera aux "marcheurs blancs" venus de l'autre côté du mur. De quoi patienter (difficilement) jusqu'au premier épisode, qui sera diffusé à partir du 14 avril sur HBO aux Etats-Unis et dès 3 heures du matin, le 15 avril, sur la chaîne payante Orange Cinéma Séries (OCS) en France.