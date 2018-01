L'ultime saison de "Game of Thrones" ne sera pas diffusée avant 2019

Les fans des livres Game of Thrones ont appris la patience, tant leur auteur George R.R. Martin retarde la publication de la fin de la saga. Mais cette fois, même ceux qui ne suivent que l'adaptation télévisée vont devoir attendre : l'ultime saison ne sera diffusée qu'en 2019, a annoncé la chaîne américaine HBO, jeudi 4 janvier, sans toutefois dévoiler la date exacte du retour de la série.

"Six films d'une heure"

Ce délai n'est pas une totale surprise : en juin, un responsable de la chaîne HBO expliquait au magazine Entertainment Weekly (en anglais) que cette saison de Game of Thrones, la huitième et dernière, se composerait en quelque sorte de "six films d'une heure", une manière de souligner l'ampleur des moyens nécessaires pour produire chaque épisode.

La septième saison de Game of Thrones a été diffusée à partir de juillet 2017 et des informations avaient commencé à filtrer à l'été sur le fait que la série ne reviendrait pas sur les écrans en 2018. L'actrice Sophie Turner (qui joue Sansa Stark) a d'ailleurs récemment révélé qu'elle ne s'attendait pas à un retour de la série cette année.